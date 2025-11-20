Популярный российский блогер обратился к наркологу

Блогер Джарахов вернулся к употреблению алкоголя и обратился к наркологу

Популярный российский блогер и рэпер Эльдар Джарахов рассказал, что обратился за помощью к наркологу. Об этом он заявил в видео, доступном на YouTube.

Блогер признался, что полтора года не пил алкоголь, но затем снова начал употреблять спиртные напитки. «Это происходило очень-очень постепенно, мой мозг нашел лазейки, чтобы меня обмануть», — сказал он. Джарахов уточнил, что поначалу употреблял алкогольные напитки изредка в небольших дозах, однако со временем стал делать это чаще.

«Я пошел к наркологу месяц назад и сказал: "Меня это пугает, я снова начинаю пить все чаще и чаще"», — отметил он. По словам блогера, врач назначил ему антидепрессанты, поскольку обнаружил, что в его случае употребление спиртного может быть связано с повышенной тревожностью.

