Популярный российский блогер обратился к наркологу

Блогер Джарахов вернулся к употреблению алкоголя и обратился к наркологу
Маргарита Щигарева
Маргарита Щигарева

Фото: Razmik Zackaryan / URA.RU / Globallookpress.com

Популярный российский блогер и рэпер Эльдар Джарахов рассказал, что обратился за помощью к наркологу. Об этом он заявил в видео, доступном на YouTube.

Блогер признался, что полтора года не пил алкоголь, но затем снова начал употреблять спиртные напитки. «Это происходило очень-очень постепенно, мой мозг нашел лазейки, чтобы меня обмануть», — сказал он. Джарахов уточнил, что поначалу употреблял алкогольные напитки изредка в небольших дозах, однако со временем стал делать это чаще.

«Я пошел к наркологу месяц назад и сказал: "Меня это пугает, я снова начинаю пить все чаще и чаще"», — отметил он. По словам блогера, врач назначил ему антидепрессанты, поскольку обнаружил, что в его случае употребление спиртного может быть связано с повышенной тревожностью.

Ранее Джарахов рассказал о случае, который чуть не стоил ему жизни. Блогер раскрыл, что во время отдыха на яхте в Дубае он выпил много алкоголя и решил поплавать, но едва не утонул.

