Предсказана реакция Зеленского на план России и США по урегулированию конфликта на Украине

Политолог Асафов: Зеленский может не согласиться на условия мира России и США

Президент Украины Владимир Зеленский может не согласиться на мир на условиях России и США, несмотря на коррупционный скандал и другие проблемы внутри страны, заявил в разговоре с «Лентой.ру» политолог Александр Асафов. По его мнению, ситуация может оказаться намного сложнее.

«Конструкция, которую мы сейчас наблюдаем, дает возможность сделать вывод о том, что Зеленского действительно могут заставить согласиться. Есть ведь дело Миндича, коррупционный скандал, куча показаний на секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Рустема Умерова, недовольство депутатов. И вроде кажется, что под этим давлением, угрозой прекращения поставок оружия и денег Зеленского могут продавить. Но эти выводы могут оказаться поспешными», — считает политолог.

Украинский президент, по словам Асафова, продолжает рассчитывать на поддержку европейских государств, и не без оснований. Политолог заметил, что лидеры стран-партнеров Украины остаются на стороне Киева, несмотря на коррупционный скандал.

«Так что вопрос тут не предрешенный, возможны разные варианты развития событий. Да, верхнеуровнево все кажется очень просто: вот Миндич, коррупция, документы ФБР. Но в реальности все может быть намного сложнее», — заключил Асафов.

Ранее газета Financial Times писала, что в рамках предполагаемого плана по урегулированию конфликта на Украине США потребуют от Киева отказаться от Донбасса и признать русский язык. Кроме того, предполагается, что США должны будут свернуть военную помощь Вооруженным силам Украины и начать процесс сокращения войск.

