Прием пищи в одиночестве оказался фактором вреда для здоровья

Appetite: Прием пищи в одиночестве связан с ухудшением здоровья у пожилых людей

Пожилые люди, которые чаще едят в одиночестве, рискуют столкнуться с ухудшением питания и ослаблением здоровья — к такому выводу пришли исследователи Университета Флиндерса. Результаты работы опубликованы в журнале Appetite.

Ученые проанализировали данные 20 международных исследований, включающих свыше 80 тысяч человек в возрасте от 65 лет из 12 стран. Оказалось, что одиночные приемы пищи связаны с более бедным рационом, недостатком белка и ключевых продуктов, потерей веса и повышенным риском развития хрупкости костей.

Авторы отмечают, что еда — это не только набор калорий и витаминов, но и важнейший социальный ритуал. Отсутствие компании за столом снижает аппетит, уменьшает разнообразие рациона и влияет на эмоциональное состояние, что в итоге отражается на физическом здоровье. Люди, которые едят одни, реже выбирают полноценные блюда, чаще пропускают приемы пищи и медленнее восполняют необходимые питательные вещества.

Особенно заметной разница оказалась в потреблении белка — ключевого компонента для поддержания мышц и сохранения функциональной самостоятельности в пожилом возрасте. В нескольких исследованиях одинокие люди также чаще демонстрировали непреднамеренную потерю веса и признаки начинающейся хрупкости костей.

Исследователи подчеркивают: одиночные трапезы — потенциально изменяемый фактор риска. Формирование условий для совместного приема пищи может заметно улучшить качество питания и общее самочувствие пожилых.

