Раскрыта неочевидная опасность отказа от завтрака

Nutrients: Отказ от завтрака значительно повышает риск ожирения и гипертонии
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: pixyeiw / Shutterstock / Fotodom

Ученые из Медицинского университета Нинся (Китай) провели крупнейший метаанализ, показавший: отказ от завтрака значительно повышает риск развития метаболического синдрома — совокупности нарушений, включающих ожирение, гипертонию, высокий уровень сахара и холестерина. Результаты опубликованы в журнале Nutrients.

Анализ девяти исследований с участием десятков тысяч человек показал, что у тех, кто регулярно пропускает утренний прием пищи, вероятность развития метаболического синдрома выше на 10–26 процентов в зависимости от показателя. Особенно часто у них встречаются абдоминальное ожирение и повышенный уровень глюкозы в крови.

По словам авторов, регулярный завтрак помогает поддерживать стабильный обмен веществ и может стать простым способом профилактики диабета и сердечно-сосудистых заболеваний. Исследователи подчеркивают: пропуск утреннего приема пищи — не безобидная привычка, а потенциальный фактор риска хронических болезней.

Ранее сообщалось, что отказ от завтрака может ухудшать психическое здоровье: пропуск утреннего приема пищи связан с ростом симптомов депрессии и тревожности.

