Госдума приняла закон о бюджете

Госдума утвердила закон о федеральном бюджете на период 2026-2028 годов

Депутаты Госдумы на заседании в четверг, 20 ноября, приняли в третьем, окончательном чтении закон о федеральном бюджете на 2026 год и плановый период 2027-2028 годов. Об этом говорится в сообщении на сайте нижней палаты российского парламента.

Прогнозные доходы бюджета на 2026 год утверждены в размере 40,28 триллиона рублей, а расходы — 44,07 триллиона. На 2027-й они составят 42,91 триллиона и 46,09 триллиона, а на 2028-й — 45,87 триллиона и 49,38 триллиона рублей соответственно.

Таким образом, дефицит бюджета в ближайшие три года не опустится ниже трех триллионов рублей, но и не превысит четырех триллионов. Годом ранее дефицит бюджета на 2025 год предполагался на уровне 1,17 триллиона рублей, но к концу ноября его планируемый объем увеличили почти в пять раз, до 5,7 триллиона.

Верхний предел государственного внутреннего долга на 1 января 2027 года установлен в размере 37,44 триллиона рублей, а в следующие два года — 42,16 и 47,41 триллиона рублей.

Комментируя бюджет, спикер Госдумы Вячеслав Володин пообещал выполнение всех социальных обязательств, а также напомнил, что страна находится в условиях санкционного давления. «Вы видите, какие недружественные действия со стороны Евросоюза предпринимаются в отношении наших активов», — пояснил он.

Ранее сообщалось, что Госдума приняла во втором чтении законопроект об изменениях в Налоговый кодекс, который в числе прочих мер предусматривает десятипроцентный рост налога на добавленную стоимость (НДС) — с 20 до 22 процентов с сохранением ставки в 10 процентов для социально значимых товаров.