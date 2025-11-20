Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
13:33, 20 ноября 2025Экономика

Госдума приняла закон о бюджете

Госдума утвердила закон о федеральном бюджете на период 2026-2028 годов
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Депутаты Госдумы на заседании в четверг, 20 ноября, приняли в третьем, окончательном чтении закон о федеральном бюджете на 2026 год и плановый период 2027-2028 годов. Об этом говорится в сообщении на сайте нижней палаты российского парламента.

Прогнозные доходы бюджета на 2026 год утверждены в размере 40,28 триллиона рублей, а расходы — 44,07 триллиона. На 2027-й они составят 42,91 триллиона и 46,09 триллиона, а на 2028-й — 45,87 триллиона и 49,38 триллиона рублей соответственно.

Таким образом, дефицит бюджета в ближайшие три года не опустится ниже трех триллионов рублей, но и не превысит четырех триллионов. Годом ранее дефицит бюджета на 2025 год предполагался на уровне 1,17 триллиона рублей, но к концу ноября его планируемый объем увеличили почти в пять раз, до 5,7 триллиона.

Верхний предел государственного внутреннего долга на 1 января 2027 года установлен в размере 37,44 триллиона рублей, а в следующие два года — 42,16 и 47,41 триллиона рублей.

Комментируя бюджет, спикер Госдумы Вячеслав Володин пообещал выполнение всех социальных обязательств, а также напомнил, что страна находится в условиях санкционного давления. «Вы видите, какие недружественные действия со стороны Евросоюза предпринимаются в отношении наших активов», — пояснил он.

Ранее сообщалось, что Госдума приняла во втором чтении законопроект об изменениях в Налоговый кодекс, который в числе прочих мер предусматривает десятипроцентный рост налога на добавленную стоимость (НДС) — с 20 до 22 процентов с сохранением ставки в 10 процентов для социально значимых товаров.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Деньги за землю». США придумали, как передать России территории Донбасса, не нарушая Конституцию Украины

    Украине вернули тысячу тел бойцов ВСУ

    «Яндекс» начал искать сознание у ИИ

    Песков раскрыл сроки трибунала над украинскими неонацистами

    Допрос матери найденной в диване новорожденной попал на видео

    Володин предрек скорое исчезновение Зеленского с территории Украины

    В России назвали число возвращенных Украине за год тел бойцов

    Россия увеличила закупку китайских грузовиков

    Задержанный за изготовление порно с детьми оказался российским актером

    Оценены шансы Овечкина забить 30 шайб в сезоне НХЛ

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости