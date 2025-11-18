Госдума утвердила во втором чтении рост налогов

ГД приняла во втором чтении законопроект о росте НДС до 22 процентов с 2026 года

Депутаты Государственной думы утвердили во втором чтении, перед которым в текст документа вносятся основные изменения, законопроект, касающийся изменений в налоге на добавленную стоимость (НДС) с 2026 года. Об этом сообщает ТАСС.

В том числе речь идет о повышении НДС с 20 процентов до 22 процентов за исключением социально значимых товаров, для которых ставка сохраняется на уровне 10 процентов.

Также нижняя палата парламента согласилась с обновленными параметрами поэтапного снижения порога выручки малого бизнеса для уплаты НДС. С 2026 года он будет составлять 20 миллионов рублей, с 2027-го — 15 миллионов, а с 2028-го — 10 миллионов, хотя в первой версии такой уровень предполагалось ввести уже в следующем году.

Ранее глава Союза торговых центров Булат Шакиров рассказал, что из-за резкого снижения размера выручки, до которой НДС не применятся с нынешних 60 миллионов рублей, могут закрыться 10-20 процентов магазинов. По его словам, в последние годы торговые точки и так с трудом выживают, а рост налогов может стать для них последней каплей.

Между тем замминистра финансов Ирина Окладникова, рассуждая о сохранении льгот по НДС для IT-отрасли, объяснила, что Минфин на фоне роста дефицита бюджета пытается «собрать доходы отовсюду, откуда можно». Отказаться от предлагаемой меры ведомство готово только в том случае, если ужесточение налоговой отрасли приведет не к росту, а к потере доходов бюджета из-за массового закрытия предприятий. Именно такие аргументы IT-компаний оказались весомыми для чиновников и заставили их пересмотреть решения.