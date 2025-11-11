В Минфине признали желание собрать доходы отовсюду

Замглавы Минфина РФ Окладникова рассказала о попытке собрать доходы откуда можно

Министерство финансов России отказалось от идеи лишить IT-компании льгот по налогу на добавленную стоимость (НДС), так как согласилось с позицией участников рынка по поводу негативных последствий. Об этом рассказала замминистра финансов Ирина Окладникова, передает Frank Media.

По ее словам, в финансовом ведомстве удивились консолидации отрасли и активному сопротивлению, к которому оказались не готовы другие пострадавшие структуры.

Окладникова признала, что на фоне резкого роста дефицита бюджета Минфин пытается «собрать доходы отовсюду, откуда можно», поэтому любые льготы, введенные много лет назад, вызывают вопросы. Чиновники ожидали, что уплата IT-компаниями НДС на общих основаниях принесет в федеральный бюджет в 2026 году 25 миллиардов рублей.

Однако, указала замглавы Минфина, отрасль понятно для чиновников объяснила, что вместо роста сборов они получат их снижение, так как многие компании разорятся, другим придется увольнять сотрудников, продажи упадут, при этом цены на российские решения вырастут.

«Те результаты, которые они нам показали в случае отмены льготы, заставили нас передумать», — констатировала она, пообещав, что возвращаться к идее финансовое ведомство не планирует.

Чтобы добиться отмены инициативы Минфина, отраслевые объединения писали президенту Владимиру Путину, премьер-министру Михаилу Мишустину и главе Госдумы Вячеславу Володину.