В России попросили снижать порог не облагаемой НДС выручки плавно

Шакиров: Не менее 10-20 процентов магазинов могут закрыться из-за налогов

Из-за резкого снижения не облагаемой НДС выручки с 60 до 10 миллионов рублей могут закрыться не менее 10-20 процентов магазинов. Как заявил глава Союза торговых центров Булат Шакиров, повышение налоговой нагрузки может навредить рынку, его слова приводит НСН.

Продавцы попросили в течение следующих лет снижать порог не облагаемой налогом выручки плавно. В противном случае существование небольших и средних магазинов окажется под угрозой.

«За последние годы и так было нелегко выживать в торговых центрах. Сначала был ковид, когда все были закрыты, все несли убытки. Потом иностранные бренды покинули российский рынок, что сильно сказалось на посещаемости ТЦ. И только сейчас мы подходим к порогу восстановления», — пояснил Шакиров.

Ранее Шакиров предупреждал, что в ближайшие годы каждому десятому торговому центру в России угрожает закрытие. Доля вакантности в ТЦ составляет 8,5 процента при допустимой доле до 10 процентов. Однако некоторые центры все равно испытывают проблемы. Закрытие грозит тем, кто неэффективно расположен или был построен не как торговый центр. На их месте появятся многофункциональные комплексы, жилые дома и другие объекты.