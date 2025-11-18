Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
11:44, 18 ноября 2025Экономика

В России попросили снижать порог не облагаемой НДС выручки плавно

Шакиров: Не менее 10-20 процентов магазинов могут закрыться из-за налогов
Вячеслав Агапов

Фото: Vladimir Baranov / Globallookpress.com

Из-за резкого снижения не облагаемой НДС выручки с 60 до 10 миллионов рублей могут закрыться не менее 10-20 процентов магазинов. Как заявил глава Союза торговых центров Булат Шакиров, повышение налоговой нагрузки может навредить рынку, его слова приводит НСН.

Продавцы попросили в течение следующих лет снижать порог не облагаемой налогом выручки плавно. В противном случае существование небольших и средних магазинов окажется под угрозой.

«За последние годы и так было нелегко выживать в торговых центрах. Сначала был ковид, когда все были закрыты, все несли убытки. Потом иностранные бренды покинули российский рынок, что сильно сказалось на посещаемости ТЦ. И только сейчас мы подходим к порогу восстановления», — пояснил Шакиров.

Ранее Шакиров предупреждал, что в ближайшие годы каждому десятому торговому центру в России угрожает закрытие. Доля вакантности в ТЦ составляет 8,5 процента при допустимой доле до 10 процентов. Однако некоторые центры все равно испытывают проблемы. Закрытие грозит тем, кто неэффективно расположен или был построен не как торговый центр. На их месте появятся многофункциональные комплексы, жилые дома и другие объекты.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Кремле сделали заявление о возобновлении переговоров с Украиной

    Самолет выкатился за пределы ВПП в российском аэропорту

    Россиянам рассказали о размере пособия по больничному листу в 2026 году

    В Кремле отреагировали на слова Зеленского о перезапуске переговоров

    В Кремле заявили о последствиях для Киева после одного события

    Политолог объяснил стремление Киева совершить покушение на Шойгу медийным эффектом

    В Кремле ответили на вопрос о контактах Путина и Уиткоффа

    Кремль отреагировал на «историческое соглашение» Зеленского и Макрона

    В Кремле высказались о работе нового главы Минтранса

    Назван простой способ снизить давление и защитить сердце

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости