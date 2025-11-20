Наука и техника
Природный продукт связали с замедлением возрастной потери памяти

BR: Экстракт зрелого чеснока замедляет ухудшение памяти и когнитивных функций
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Pereslavtseva Katerina / Shutterstock / Fotodom

Ученые из Университета Миссури обнаружили, что экстракт зрелого чеснока способен замедлять возрастное ухудшение памяти и когнитивных функций. В новом исследовании, опубликованном в Biomedical Reports (BR), добавление экстракта в рацион старых мышей на протяжении 40 недель улучшало обучение, память, исследовательское поведение и снижало тревожность.

Зрелый экстракт чеснока известен выраженными противовоспалительными и антиоксидантными свойствами, но теперь исследователи впервые подробно проследили, какие молекулярные механизмы могут стоять за его нейропротекторным эффектом. Анализ белков коры и гиппокампа показал: добавка усиливает сигнальные пути, связанные с формированием новых синапсов, и одновременно снижает активность белков, участвующих в апоптозе нейронов.

Кроме того, экстракт влиял на ключевые регуляторы мозгового старения — тау-белок, BDNF, пресенилин-1 и супероксиддисмутазу. Эти изменения указывают на многофакторный механизм защиты нейронов от повреждений, связанных с возрастом и окислительным стрессом.

Авторы отмечают, что результаты открывают дорогу к использованию зрелого чесночного экстракта как перспективного нутрицевтика для профилактики возрастных когнитивных нарушений и, возможно, снижения риска нейродегенеративных заболеваний. Для подтверждения эффектов у людей потребуются клинические испытания.

Ранее стало известно, что экстракт чеснока почти так же эффективно подавляет рост микробов, как хлоргексидин.

