Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатр
12:14, 20 ноября 2025Культура

Психолог объяснил поведение вышедшего в свет в смирительной рубашке Кологривого

Психолог Костеренко: Поведение актера Кологривого является частью пиар-кампании
Ольга Коровина

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Психолог Сергей Костеренко высказался о причинах эпатажного поведения российского актера Никиты Кологривого. Его слова передает «Абзац».

Спикер предположил, что неоднозначный образ звезды сериала «Слово пацана: Кровь на асфальте» продиктован желанием привлечь внимание. По словам психолога, скандальное поведение является частью пиар-кампании артиста.

«Когда человек идет в медийность, у него точно присутствует нарциссизм», — пояснил Костеренко. Психологические особенности есть у всех, кто выбирает подобную профессию, считает психолог. По его мнению, Кологривый с помощью популярности старается «отыграть детские травмы».

19 ноября сообщалось, что Кологривый вышел в свет в смирительной рубашке и маске кинозлодея Ганнибала Лектера из фильма «Молчание ягнят». В таком образе артист появился на премьере сериала «Метод 3».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    16-летние россиянки втайне от родителей едут на вечеринки с шейхами в Дубай. Они продают свою девственность за сотни тысяч рублей

    Армия России заняла Веселое

    ВСУ попытались прорвать окружение в Харьковской области

    Армия России уничтожила пусковые установки HIMARS

    Мать российского криминального авторитета упала в обморок на суде по его делу

    Трамп обрушил поставки одного из ключевых экспортных товаров Швейцарии

    Малышева похвалила изобретение индийских ученых против воняющей обуви

    В России высказались о новых «сокрушительных санкциях» США

    В Африке обратились к Путину, Медведеву и Лаврову

    Российские войска нанесли серию ударов по востоку Украины

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости