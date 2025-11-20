Психолог объяснил поведение вышедшего в свет в смирительной рубашке Кологривого

Психолог Костеренко: Поведение актера Кологривого является частью пиар-кампании

Психолог Сергей Костеренко высказался о причинах эпатажного поведения российского актера Никиты Кологривого. Его слова передает «Абзац».

Спикер предположил, что неоднозначный образ звезды сериала «Слово пацана: Кровь на асфальте» продиктован желанием привлечь внимание. По словам психолога, скандальное поведение является частью пиар-кампании артиста.

«Когда человек идет в медийность, у него точно присутствует нарциссизм», — пояснил Костеренко. Психологические особенности есть у всех, кто выбирает подобную профессию, считает психолог. По его мнению, Кологривый с помощью популярности старается «отыграть детские травмы».

19 ноября сообщалось, что Кологривый вышел в свет в смирительной рубашке и маске кинозлодея Ганнибала Лектера из фильма «Молчание ягнят». В таком образе артист появился на премьере сериала «Метод 3».