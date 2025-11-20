Россия
09:05, 20 ноября 2025Россия

Путин присвоил почетное наименование воюющему на СВО полку

Путин присвоил наименование «гвардейский» 255-му мотострелковому полку
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Sputnik / Gavriil Grigorov / Pool / Reuters

Президент России Владимир Путин присвоил почетное наименование «гвардейский» воюющему в зоне проведения специальной военной операции (СВО) на Украине 255-му мотострелковому полку. Указ главы государства опубликован на официальном портале правовой информации.

Как следует из документа, наименование присвоено за массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, которые проявил личный состав бригады в боевых действиях, в том числе по защите государственных интересов в условиях вооруженных конфликтов.

«Присвоить 255-му мотострелковому полку почетное наименование "гвардейский"», — следует из указа, который вступает в силу со дня подписания.

Ранее сообщалось, что Путин присвоил наименование «гвардейская» 127-й отдельной бригаде разведки.

