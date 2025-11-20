Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
15:13, 20 ноября 2025Ценности

Раскрыт способ быстро высушить полотенца после стирки

Блогерша Линси Кромби: Вентилятор поможет быстро высушить полотенца после стирки
Мария Винар

Фото: Freepik

Британская блогерша Линси Кромби раскрыла способ, помогающий быстрее высушить полотенца после стирки. Видео на эту тему появилось в ее TikTok-аккаунте, насчитывающий 154 тысячи подписчиков.

Эксперт по уборке порекомендовала поставить рядом с сушилкой для белья вентилятор. По ее словам, данное устройство значительно сократит время сушки мокрых полотенец.

«Просто поставьте поблизости вентилятор, чтобы создать легкий ветерок. Это действительно ускорит процесс сушки. И еще один совет: поставьте его в солнечном месте, чтобы достичь результата еще быстрее», — пояснила специалистка.

В сентябре инфлюэнсерша Энн Рассел назвала распространенную ошибку при сушке одежды. Тогда блогерша обратила внимание подписчиков на то, что многие люди сразу после стирки развешивают одежду на сушилке. По ее мнению, из-за этого мокрые вещи начинают пахнуть сыростью и плесенью.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Деньги за землю». США придумали, как передать России территории Донбасса, не нарушая Конституцию Украины

    Раскрыты неочевидные причины проблем с суставами

    Пешеход отлетел от удара автомобиля в российском городе и попал на видео

    В международном аэропорту России на сутки задержали рейс в Дубай

    Доктор Мясников назвал способы бросить курить раз и навсегда

    На Украине назвали лидера недовольных в партии Зеленского

    «Калашников» выполнил контракт по СВЧ

    Тренер «Спартака» фразой «жизнь не изменилась» оценил увольнение Станковича

    Брата арестованного лидера ОПГ «Махонинские» объявили в розыск

    Мужчины в черном провели рейд на улицах Москвы

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости