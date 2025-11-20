Раскрыт способ быстро высушить полотенца после стирки

Блогерша Линси Кромби: Вентилятор поможет быстро высушить полотенца после стирки

Британская блогерша Линси Кромби раскрыла способ, помогающий быстрее высушить полотенца после стирки. Видео на эту тему появилось в ее TikTok-аккаунте, насчитывающий 154 тысячи подписчиков.

Эксперт по уборке порекомендовала поставить рядом с сушилкой для белья вентилятор. По ее словам, данное устройство значительно сократит время сушки мокрых полотенец.

«Просто поставьте поблизости вентилятор, чтобы создать легкий ветерок. Это действительно ускорит процесс сушки. И еще один совет: поставьте его в солнечном месте, чтобы достичь результата еще быстрее», — пояснила специалистка.

В сентябре инфлюэнсерша Энн Рассел назвала распространенную ошибку при сушке одежды. Тогда блогерша обратила внимание подписчиков на то, что многие люди сразу после стирки развешивают одежду на сушилке. По ее мнению, из-за этого мокрые вещи начинают пахнуть сыростью и плесенью.