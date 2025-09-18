Ценности
Названа распространенная ошибка при сушке одежды

Блогерша Энн Рассел: Перед сушкой мокрую одежду необходимо встряхнуть
Мария Винар

Фото: Andrey_Popov / Shutterstock / Fotodom  

Блогерша Энн Рассел назвала распространенную ошибку при сушке одежды. Соответствующее видео появилось в ее TikTok-аккаунте, который насчитывает 2,5 миллиона подписчиков.

В размещенном ролике эксперт обратила внимание зрителей на то, что многие люди сразу после стирки развешивают одежду на сушилке. По ее мнению, из-за этого мокрые вещи начинают пахнуть сыростью и плесенью. Чтобы избежать данной проблемы, одежду после стирки необходимо встряхнуть и аккуратно развесить. При этом длинные футболки и полотенца она порекомендовала сложить пополам, а толстовки повесить на вешалки.

Для ускорения процесса сушки специалистка порекомендовала поставить рядом с вещами вентилятор с функцией подачи горячего воздуха.

Ранее Энн Рассел раскрыла распространенную ошибку при стирке полотенец. Тогда эксперт посоветовала отказаться от использования кондиционера для белья.

