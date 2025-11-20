Мир
Назван главный страх Европы и Украины от неприятия плана Трампа

Bloomberg: ЕС и Украина не знают, что ожидает Киев при отказе от плана США
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Anatolii Stepanov / Reuters

Европейский союз (ЕС) и Украина не знают, какие последствия ожидают Киев при отказе от плана президента США Дональда Трампа по урегулированию украинского кризиса. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

«Украинские и европейские официальные лица не знают (...) что произойдет, если Киев откажется от них [предложений США]», — говорится в материале.

По данным собеседников агентства, Европа обеспокоена тем, что Киев может столкнуться с дальнейшими наносящими ущерб требованиями, не получая надежные гарантии безопасности взамен.

Ранее стало известно, что план США по Украине предполагает снятие санкций с России. Однако информации, о каких рестрикциях идет речь, пока не появилось.

