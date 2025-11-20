Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
18:18, 20 ноября 2025Мир

Раскрыты детали плана США в отношении снятия санкций с России

Bloomberg: План США по Украине предполагает снятие санкций с России
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Denis Balibouse / Reuters

Предлагаемый США план по урегулированию конфликта на Украине предполагает снятие санкций с России. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

«Это предложение включает в себя (...) снятие санкций с России», — говорится в материале.

Однако агентство не уточняет, о каких санкциях идет речь.

По мнению американиста Павла Дубравского, утечка российско-американского плана по Украине, скорее всего, не была случайной. Он отметил, что ее цель могла заключаться в давлении на Украину.

Ранее стало известно, что страны Европейского союза выступили против мирного плана по урегулированию украинского кризиса. Уточняется, что отказ от территорий и частичное разоружение воспринимаются союзниками Киева как капитуляция.

Вот это да!
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Посол Польши заявил, что на него напали в Петербурге. На российском ТВ это назвали теплой встречей

    Самая красивая девушка России затерялась на конкурсе костюмов на «Мисс Вселенная»

    Россиянам назвали борющийся со старением лучше лекарств продукт

    Жена предполагаемого насильника нянь из Подмосковья исчезла

    Пассажир круизного лайнера напал на попутчика, был снят с корабля и поехал домой без семьи

    Захарова ответила генералу Кукуле

    Между Москвой и Подмосковьем запустят 12 новых автобусных маршрутов

    Перечислены семь появляющихся на коже симптомов серьезных заболеваний

    Битву дронов в небе над Красноармейском сняли на видео от первого лица

    Футболист «Спартака» рассказал о реакции команды на увольнение Станковича

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости