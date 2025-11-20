Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
Раскрыты новые подробности о российском мегапроекте

Минтранс: На ВСМ будут использоваться полностью российские технологии
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Евгений Епанчинцев / РИА Новости

Россия станет первой страной в мире, которая полностью обеспечит собственными технологиями высокоскоростную железнодорожную магистраль (ВСМ). Новые подробности о российском мегапроекте раскрыл глава Минтранса Андрей Никитин на встрече с президентом России Владимиром Путиным, передает пресс-служба Кремля.

Министр рассказал, что сейчас на всей протяженности маршрута ВСМ ведутся работы — в них задействованы более 10 тысяч человек и почти 4000 единиц техники. В создании высокоскоростных поездов участвуют около 150 российских предприятий.

«Это проект полноценного российского транспортного суверенитета. Конечно, в таких условиях, в таком климате ВСМ еще никто не строил. И здесь мы будем первыми в мире, полностью обеспечив себя российскими технологиями на всей протяженности», — подчеркнул Никитин.

Ранее вице-премьер России Виталий Савельев заявил, что к 2045 году в России построят пять ВСМ общей протяженностью 4500 километров. Первая в стране ВСМ пройдет от Москвы до Санкт-Петербурга. В дальнейшем такие же скоростные поезда запустят от Москвы до Екатеринбурга (через Нижний Новгород и Казань), до Минска, Адлера и Рязани.

