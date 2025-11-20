Раскрыты причины решения Трампа пойти на компромисс с Россией

Политолог Дубравский: Трамп согласился на требования РФ из-за ситуации на фронте

Президент США Дональд Трамп согласился с главными требованиями России по урегулированию украинского конфликта благодаря комплексу факторов. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» рассказал американист, руководитель агентства «Дубравский консалтинг» Павел Дубравский.

Речь идет о предварительном плане мирного соглашения, разработанном специальным представителем Белого дома Стивом Уиткоффом и главой Российского фонда прямых инвестиций Кириллом Дмитриевым. Документ включает в себя такие положения, как признание Крыма и Донбасса со стороны США, сокращение численности Вооруженных сил Украины, официальный статус русского языка на Украине.

«Ключевые факторы, из-за которых США согласились с частью условий России — это продолжающееся на фронте наступление российских подразделений, ситуация с коррупционным скандалом вокруг офиса президента Украины и нежелание Владимира Зеленского идти на компромисс», — заявил политолог.

Он также добавил, что вторичный, «закулисный» трек дипломатии — не через министров иностранных дел, а через представителей администрации — показал куда большую эффективность, нежели переговоры в привычном формате.

«Дональд Трамп, похоже, решил больше не пытаться распутать этот гордиев узел, а стремится разрубить его, принудив Украину к сделке», — заключил Дубравский.

Ранее глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро на фоне публикации информации о мирном плане США из 28 пунктов заявил, что Украину «нельзя принуждать к капитуляции». Главное положение, не устраивающее в этой связи Париж, — территориальные уступки со стороны Киева.