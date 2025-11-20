Россия стала больше продавать Китаю один вид алкоголя

Таможня КНР: Поставки российского пива в Китай за месяц выросли вчетверо

Поставки российского пива в Китай за месяц выросли вчетверо. Об этом со ссылкой на данные таможни КНР сообщает РИА Новости.

В октябре экспорт этого вида алкоголя вырос до 880 тысяч литров. Месяцем ранее объемы экспорта пива составляли 237 тысяч литров. Стоимость поставок выросла в 3,3 раза, до 556,5 тысячи долларов.

Вместе с тем китайские компании второй месяц подряд сокращают экспорт своего алкоголя на российский рынок. В октябре объемы ввезенного пива упали на 14 процентов, до минимальных за пять месяцев 3,6 миллиона литров.

По итогам первых десяти месяцев 2025 года суммарные объемы производства сидра в России увеличились на 21,1 процента год к году. За отчетный период в России произвели в общей сложности 10,13 миллиона декалитров (дал) сидра и 3,36 миллиона дал медовухи. В то же время производство других видов слабоалкогольных напитков в стране продемонстрировало противоположную динамику: выпуск пива и пивных напитков за это время просел на 0,6 процента (до 760,5 миллиона дал), а пуаре — на 5,5 процента, до 193,3 тысячи дал.