14:00, 20 ноября 2025Экономика

Россия увеличила закупку китайских грузовиков

Таможня КНР: В октябре Россия увеличила закупку китайских грузовиков на 21 %
Вячеслав Агапов

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

В октябре Россия увеличила закупку китайских грузовиков несмотря на запрет на импорт машин четырех марок. Об этом со ссылкой на данные таможни КНР сообщает РИА Новости.

В июле Росстандарт запретил продажу в стране некоторых китайских грузовиков. Из-за нарушения требований безопасности под ограничения попали Dongfeng, Foton, FAW и Sitrak, а также шасси этих брендов. После вступления запрета в силу поставки в моменте обрушились почти в три раза, до 34,5 миллиона долларов.

Позднее импорт китайской техники снова начал расти. В первом месяце осени он увеличился в два с половиной раза, во втором — еще на 21 процент. За октябрь поставки оценили в 102,4 миллиона долларов, почти вдвое больше средних месячных показателей до вступления запрета в силу.

По итогам октября в России продали 5000 новых крупнотоннажных грузовиков. Если сравнивать с октябрем прошлого года, то снижение составит 55 процентов. Почти 50 процентов проданных грузовиков данной категории пришлось на KAMAZ и SITRAK. Транспортные средства этих марок купили в количестве 1,3 тысячи и 1,2 тысячи штук соответственно. Третья позиция досталась китайскому FAW с результатом 553 экземпляра.

