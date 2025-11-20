Экономика
16:19, 20 ноября 2025Экономика

Россиян призвали быть осторожными с одной вещью

Эксперт по безопасности Ковалев: Электроплед может быть опасен
Елизавета Городищева
Елизавета Городищева (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Freer / Shutterstock / Fotodom

Россиянам важно строго следовать правилам безопасности при использовании электропледа, предупреждает в разговоре с «Газетой.Ru» эксперт по безопасности Денис Ковалев.

Он объяснил, что электроплед — это мощный обогреватель, и если его слишком плотно складывать, накрывать дополнительным пледом и проливать жидкость, то нагревательный элемент может перегреться или повредиться. Однако спасти может то, что в современных моделях предусмотрены несколько уровней защиты: автоматическое отключение через 1-3 часа, регулятор температуры и датчик контроля нагрева.

Ковалев советует обращать внимание на наличие знака Ростеста на пледе или упаковке. Это означает, что изделие прошло все необходимые проверки и изготовлено из трудновоспламеняемых материалов. Часто электроплед оснащен предохранителем, который при скачке тока разрывает цепь, исключая возгорание.

Он также рекомендует не использовать электроплед, если в квартире есть маленькие дети или животные, которые могут случайно повредить устройство или пролить на него воду. Для хранения плед лучше сворачивать в рулон, а не складывать в несколько слоев.

Ранее россиянам назвали способ избавиться от клопов. Вывести их из постельного белья можно, постирав его при высокой температуре, посоветовала эксперт по домоводству Марина Рубенкова.

