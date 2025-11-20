Россиян призвали пропарить клопов

Эксперт по домоводству Рубенкова: Вывести клопов получится с помощью стирки

Вывести клопов с постельного белья можно, постирав его при высокой температуре. Об этом «Вечерней Москве» рассказала эксперт по домоводству Марина Рубенкова.

Рубенкова рассказала, что для самостоятельного уничтожения клопов можно использовать высокие температуры: постирать все постельное белье и полотенца при температуре от 60 до 90 градусов, а также обработать паром или прогладить матрасы и мягкую мебель. Однако клопы могут прятаться внутри матрасов и диванов, где высокая температура до них не достанет. Поэтому Рубенкова советует обратиться в службу дезинфекции, где профессионалы используют более эффективные средства.

Она также предупреждает, что не следует самостоятельно использовать химикаты типа дихлофоса, особенно если в доме есть дети или животные, так как это может привести к отравлению. Кроме того, если клопы появились в многоквартирном доме, важно предупредить соседей и искать источник заражения, поскольку насекомые могут переходить из соседних квартир, где жильцы не поддерживают чистоту или приносят вещи с помоек. Без уничтожения паразитов в квартире-источнике борьба будет неэффективной и клопы могут вернуться.

