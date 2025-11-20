Путешествия
Россияне выразили свое отношение к тучным людям в самолетах

74 процента россиян считают, что тучные люди должны доплачивать в самолетах
Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Parilov / Shutterstock / Fotodom

Более половины россиян считают, что тучным людям необходимо доплачивать за места в самолетах. Об этом сообщает KP.RU.

По данным исследования, 74 процента опрошенных выразили уверенность, что полные люди должны выкупать в воздушном транспорте сразу два места, чтобы не мешать попутчикам. «За лишний вес багажа пассажир платит деньги, будет справедливо, если и за собственный лишний вес будет платить», — сообщил один из респондентов.

Против выступили 24 процента россиян, которые отметили, что разная стоимость в оплате билета для разной по комплекции пассажиров похожа на дискриминационное отношение. Затруднились с ответом два процента респондентов.

Ранее стало известно, что авиакомпания Southwest Airlines вынудит тучных пассажиров платить за второе место в самолете во время полета. Пользователи сети также призвали полных людей платить за перевес, как платят все пассажиры за лишние килограммы багажа.

