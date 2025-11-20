Российский пенсионер попросил трех малолетних девочек об интиме в парке

В Никольске 76-летний пенсионер арестован за развращение 3 девочек в парке

В Никольске арестован 76-летний местный житель, попросивший трех малолетних девочек об интиме в парке. Об этом «Ленте.ру» рассказали в пресс-службе судов Вологодской области.

В отношении него возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 132 УК РФ («Иные действия сексуального характера»). Он заключен под стражу на один месяц и 30 суток — по 16 января 2026 года.

По данным следствия, все произошло 6 сентября. Тогда в городском парке фигурант начал беседу с потерпевшими на сексуальную тему развратного содержания.

