Российский пенсионер попросил трех малолетних девочек об интиме в парке

В Никольске 76-летний пенсионер арестован за развращение 3 девочек в парке
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

В Никольске арестован 76-летний местный житель, попросивший трех малолетних девочек об интиме в парке. Об этом «Ленте.ру» рассказали в пресс-службе судов Вологодской области.

В отношении него возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 132 УК РФ («Иные действия сексуального характера»). Он заключен под стражу на один месяц и 30 суток — по 16 января 2026 года.

По данным следствия, все произошло 6 сентября. Тогда в городском парке фигурант начал беседу с потерпевшими на сексуальную тему развратного содержания.

Ранее сообщалось, что в Ростовской области осудили тренера спортивной школы за совращение девочек.

