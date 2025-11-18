Силовые структуры
Заслуженный тренер России совращал малолетних учениц

В Ростовской области осудили тренера спортивной школы за совращение девочек
Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

В Ростовской области осудили тренера спортивной школы за совращение девочек. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета (СК) России по региону.

Подсудимый признан виновным по статьям 132 («Иные действия сексуального характера с применением насилия к потерпевшей»), 134 («Половое сношение с лицом, достигшим 12-летнего возраста, но не достигшим 14-летнего возраста, лицом, достигшим восемнадцатилетнего возраста») и 135 («Развратные действия») УК РФ.

Как установил суд, 62-летний житель Волгодонска, являясь тренером в детском спортивном учреждении, под предлогом выполнения массажа совершал в отношении воспитанниц действия против половой неприкосновенности.

Суд приговорил его к 15 годам колонии строгого режима с лишением звания заслуженного тренера России.

Ранее сообщалось, что психолог приглашал на сеансы и насиловал россиянок.

