14:40, 20 ноября 2025Экономика

Российский угольный гигант заявил о резком падении добычи

«Мечел»: Добыча угля упала почти на 40 процентов
Елизавета Городищева
Елизавета Городищева (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

За девять месяцев 2025 года «Мечел» снизил добычу угля до 4,94 миллиона тонн, или на 38 процентов, если сравнивать с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на данные этой компании.

Кроме того, на два процента, до 2,46 миллиона тонн, уменьшилась выплавка стали. Производство чугуна за указанный отрезок времени сократилось на пять процентов и оценивается в 2,15 миллиона тонн.

В конце августа стало известно, что «Мечел» приостановил производство нерентабельных видов продукции. Причинами оказались слабый спрос и избыточное предложение со стороны производителей. Также компания посетовала на то, что из-за высокой ключевой ставки Банка России и ограниченного доступа к внешним рынкам многие потребители продукции из стали снизили спрос на нее, так как переживают спад деловой активности.

В начале июля акции этой компании вошли в список самых подешевевших в первом полугодии 2025 года.

