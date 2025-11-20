Культура
15:19, 20 ноября 2025Культура

Шаляпин пожаловался на действия мошенников

Певец Прохор Шаляпин призвал фанатов не переводить деньги мошенникам
Ольга Коровина

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Певец и шоумен Прохор Шаляпин предупредил поклонников о мошенниках, действующих от его имени. Соответствующее видео он разместил на своей странице в Telegram.

Артист заявил, что в последнее время злоумышленники стали создавать множество страниц, используя его имя и фотографии. По словам исполнителя, он блокирует мошенников, но они сразу же заводят новые аккаунты с тем же описанием и призывами перейти по ссылке ради получения несуществующего приза.

«Не проходите по ссылкам, ничего никому не переводите. Никаких розыгрышей я не провожу», — обратился к подписчикам Шаляпин.

Ранее Шаляпин раскрыл правду про свои отношения со «старухами». Артист признался, что отношения со многими пожилыми возлюбленными были у него ради хайпа.

