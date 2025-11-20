Культура
05:11, 20 ноября 2025Культура

SHAMAN высказался о повторной попытке регистрации бренда «Я русский»

SHAMAN заявил, что не станет пробовать еще раз регистрировать бренд «Я русский»
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press

Заслуженный артист России Ярослав Дронов, более известный как SHAMAN, рассказал, что не планирует повторно подавать заявку на регистрацию товарного знака «Я русский». Об этом музыкант сказал в беседе с журналистами РИА Новости.

«Зачем? Нет», — пояснил певец, отвечая на соответствующий вопрос. По его словам, он изначально подал заявку в Роспатент, чтобы исключить попытки различных компаний использовать его имя в корыстных целях. Он порассуждал, что если бы у них получилось зарегистрировать товарный знак, то в продажу могла поступить та «самая пресловутую водка» с надписью «Я русский».

«Люди покупали бы, а вдруг кто-то отравился бы. Кто бы был виноват? Shaman», — добавил Дронов. Он охарактеризовал свое рвение как профилактическую меру.

Ранее глава Роспатента Юрий Зубов объяснил отказ певцу SHAMAN в регистрации бренда «Я русский». По его словам, это выражение является общеупотребимым и несет общеизвестное семантическое значение. По этой причине оно не соответствует критериям охраноспособности, что говорит о невозможности регистрации соответствующего товарного знака.

