SHAMAN высказался о повторной попытке регистрации бренда «Я русский»

SHAMAN заявил, что не станет пробовать еще раз регистрировать бренд «Я русский»

Заслуженный артист России Ярослав Дронов, более известный как SHAMAN, рассказал, что не планирует повторно подавать заявку на регистрацию товарного знака «Я русский». Об этом музыкант сказал в беседе с журналистами РИА Новости.

«Зачем? Нет», — пояснил певец, отвечая на соответствующий вопрос. По его словам, он изначально подал заявку в Роспатент, чтобы исключить попытки различных компаний использовать его имя в корыстных целях. Он порассуждал, что если бы у них получилось зарегистрировать товарный знак, то в продажу могла поступить та «самая пресловутую водка» с надписью «Я русский».

«Люди покупали бы, а вдруг кто-то отравился бы. Кто бы был виноват? Shaman», — добавил Дронов. Он охарактеризовал свое рвение как профилактическую меру.

Ранее глава Роспатента Юрий Зубов объяснил отказ певцу SHAMAN в регистрации бренда «Я русский». По его словам, это выражение является общеупотребимым и несет общеизвестное семантическое значение. По этой причине оно не соответствует критериям охраноспособности, что говорит о невозможности регистрации соответствующего товарного знака.