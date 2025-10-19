Отказ певцу SHAMAN в регистрации бренда «Я русский» объяснили

Роспатент: Выражение «Я русский» общеупотребимо и не может быть брендом

Глава Роспатента Юрий Зубов объяснил отказ певцу SHAMAN в регистрации бренда «Я русский». Об этом сообщает РИА Новости.

В беседе с российским информационным агентством Зубов отметил, что это выражение является общеупотребимым и несет общеизвестное семантическое значение. «Товарный знак должен обладать различительными свойствами, чтобы потребители могли однозначно идентифицировать продукцию или услуги конкретного правообладателя», — сказал глава Роспатента.

Он пояснил, что выражение «Я русский» является общеупотребимым, а значит не соответствует критериям охраноспособности. Из-за этого его невозможно зарегистрировать, как товарный знак.

Певец Ярослав Дронов, выступающий на сцене под псевдонимом SHAMAN, подал заявки в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (Роспатент) на регистрацию товарного знака «Я русский» еще в октябре 2024 года. В марте 2025-го стало известно, что его заявку отклонили.