Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатр
09:19, 19 октября 2025Культура

Отказ певцу SHAMAN в регистрации бренда «Я русский» объяснили

Роспатент: Выражение «Я русский» общеупотребимо и не может быть брендом
Никита Савин
Никита Савин

Фото: Сергей Карпухин / ТАСС

Глава Роспатента Юрий Зубов объяснил отказ певцу SHAMAN в регистрации бренда «Я русский». Об этом сообщает РИА Новости.

В беседе с российским информационным агентством Зубов отметил, что это выражение является общеупотребимым и несет общеизвестное семантическое значение. «Товарный знак должен обладать различительными свойствами, чтобы потребители могли однозначно идентифицировать продукцию или услуги конкретного правообладателя», — сказал глава Роспатента.

Он пояснил, что выражение «Я русский» является общеупотребимым, а значит не соответствует критериям охраноспособности. Из-за этого его невозможно зарегистрировать, как товарный знак.

Певец Ярослав Дронов, выступающий на сцене под псевдонимом SHAMAN, подал заявки в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (Роспатент) на регистрацию товарного знака «Я русский» еще в октябре 2024 года. В марте 2025-го стало известно, что его заявку отклонили.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В США заявили об уничтожении Россией военных объектов НАТО на Западной Украине

    Французы стали выводить деньги за рубеж из-за политического кризиса

    ВСУ использовали британские спутники для управления морскими дронами

    Панарин стал автором уникального достижения в НХЛ в XXI веке

    Заявление Стубба о России вызвало удивление в Финляндии

    Россиянам раскрыли способ избежать шестидневной рабочей недели в конце октября

    Зеленского призвали пойти на уступки Путину

    Иностранные наемники ВСУ бросили раненых и сбежали

    Рост цен на золото принес России 142 миллиарда долларов за два года

    Отказ певцу SHAMAN в регистрации бренда «Я русский» объяснили

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости