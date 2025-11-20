Россия
17:12, 20 ноября 2025

Собака набросилась на ребенка в российском городе

Бродячая собака набросилась на ребенка в Дагестане
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Ilya Moskovets / Ura.ru / Globallookpress.com

Бродячая собака набросилась на ребенка и покусала его в Дагестане. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Gor.

Все произошло на бульваре Абдуллаева в городе Каспийск. По словам местных, агрессивная стая часто нападает на людей. Последний раз они набросились на прохожих две недели назад.

Детям приходится ходить с отпугивателями для собак. На данный момент следственный комитет начал проверку.

Ранее в Сибири мать растерзанного собаками мальчика пригласила зоозащитников на его похороны. «Пусть нашей семье объяснят про бездомных собак с бирками, стерилизацию собак и о прочих вещах», — написала она. Это вызвало острую ответную реакцию у некоторых пользователей сети.

