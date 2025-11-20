Стало известно о ликвидировании женщины-снайпера ВСУ в Запорожской области

Кимаковский: Женщина-снайпер ВСУ ликвидирована при зачистке Ровнополья

В Ровнополье Запорожской области ликвидирована женщина-снайпер, служившая в Вооруженных силах Украины (ВСУ). Об этом ТАСС рассказал советник главы Донецкой Народной Республики Игорь Кимаковский.

«Когда наши штурмовики зашли внутрь, оказалось, что погибший боевик — женщина-снайпер. При себе у нее были документы. Ее звание — майор ВСУ», — пояснил он.

По словам Кимаковского, это произошло в ходе зачистки территории Ровнополья. Одной из задач снайпера была защита пункта управления беспилотными летательными аппаратами противника.

Населенные пункты Ровнополье и Яблоково были взяты под контроль российскими войсками 16 ноября. Глава Министерства обороны России Андрей Белоусов поздравил военнослужащих 42-й гвардейской мотострелковой дивизии, которые участвовали в операции.