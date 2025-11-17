Белоусов поздравил занявших населенный пункт в Запорожской области военных

Министр Белоусов поздравил занявших Малую Токмачку военных из 42-й дивизии

Глава Министерства обороны России Андрей Белоусов поздравил военнослужащих из 42-й гвардейской мотострелковой дивизии, занявших населенный пункт Малая Токмачка в Запорожской области. Об этом сообщили в Telegram-канале ведомства.

Белоусов отметил, что освобождение этой территории станет серьезным шагом на пути к достижению целей спецоперации. Министр подчеркнул, что бойцы проявили стойкость и мастерство.

«Взламывая оборону противника и занимая более выгодные рубежи, 70 и 270 мотострелковые полки уверенно продвигаются вперед на ореховском направлении», — поделился глава Минобороны.

До этого эксперты в военных кругах признали, что взятие села Малая Токмачка дает возможность для локальных штурмов Орехова.

16 ноября стало известно, что российская армия заняла населенные пункты Малая Токмачка и Ровнополье в Запорожской области.