Военные рассказали об открывшихся после взятия Малой Токмачки возможностях

ТАСС: Взятие села Малая Токмачка дает возможность для локальных штурмов Орехова

Взятие под контроль села Малая Токмачка в Запорожской области дает возможность российским войскам для проведения локальных штурмов Орехова. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источники в силовых структурах.

Военные рассказали, что взятие Малой Токмачки, расположенной в 60 километрах от Запорожья, упростит логистику южного фланга группировки «Днепр» и позволит ускорить переброску резервов из Мелитополя. Кроме того, это позволит Вооруженным силам (ВС) России отодвинуть свои позиции ближе к Орехову и увеличить дальность артобстрелов флангов.

В силовых структурах отдельно отметили важность штурмов Орехова, поскольку это вынудит командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) перебросить силы с других участков фронта на это направление.

В воскресенье, 16 ноября, Минобороны РФ сообщило, что армия России заняла населенные пункты Малая Токмачка и Ровнополье в Запорожской области.