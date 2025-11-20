Трамп подписал закон о публикации файлов Эпштейна

Трамп подписал закон об обнародовании засекреченных файлов финансиста Эпштейна

Президент США Дональд Трамп подписал законопроект, обязывающий Минюст раскрыть файлы по делу покойного финансиста Джеффри Эпштейна. Об этом он сообщил в соцсети Truth Social.

Теперь Министерство юстиции обязано рассекретить и опубликовать в течение 30 дней весь массив материалов федерального расследования. При этом глава Белого дома отметил, что материалы по делу Эпштейна вскроют правду о 42-м президенте США Билле Клинтоне.

Ранее портал Axios сообщил, что Трамп был вынужден изменить позицию и поддержать неизбежное голосование в Конгрессе об обнародовании материалов по делу Эпштейна.

Палата представителей США проголосовала за принятие законопроекта о публикации файлов по делу Эпштейна. За высказались 427 конгрессменов, против оказался лишь один.