Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
05:02, 20 ноября 2025Мир

Трамп подписал закон о публикации файлов Эпштейна

Трамп подписал закон об обнародовании засекреченных файлов финансиста Эпштейна
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Президент США Дональд Трамп подписал законопроект, обязывающий Минюст раскрыть файлы по делу покойного финансиста Джеффри Эпштейна. Об этом он сообщил в соцсети Truth Social.

Теперь Министерство юстиции обязано рассекретить и опубликовать в течение 30 дней весь массив материалов федерального расследования. При этом глава Белого дома отметил, что материалы по делу Эпштейна вскроют правду о 42-м президенте США Билле Клинтоне.

Ранее портал Axios сообщил, что Трамп был вынужден изменить позицию и поддержать неизбежное голосование в Конгрессе об обнародовании материалов по делу Эпштейна.

Палата представителей США проголосовала за принятие законопроекта о публикации файлов по делу Эпштейна. За высказались 427 конгрессменов, против оказался лишь один.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    К Европе обратились с вопросом из-за заявлений о войне с Россией

    На Западе заметили изменение отношения ЕС к Зеленскому

    ВСУ ударили по российскому региону

    На Украине сотрудники ТЦК сбили мужчину с ребенком при попытке мобилизации

    Мошенники начали массово продавать билеты на «Щелкунчика»

    Охранник встретил предвещающего смерть призрака, попытался угнать автомобиль и захлебнулся

    Парень попытался впечатлить родителей своей девушки и оказался в неотложке

    Появился шанс поселиться в доме из популярного американского сериала

    Разоблачен миф о «безопасном» курении в малых дозах

    Раскрыт еще один пункт нового плана США по Украине

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости