17:44, 20 ноября 2025Россия

Украинские войска атаковали гражданские автомобили в российском регионе

Дроны ВСУ атаковали гражданские автомобили в Белгородской области
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Alina Smutko / Reuters

Дроны Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковали гражданские автомобили в Белгородской области. Об этом сообщил губернатор российского региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«В селе Глотово движущийся легковой автомобиль атакован FPV-дроном. Ранена женщина. Она самостоятельно обратилась в Грайворонскую ЦРБ, где ей диагностировали минно-взрывную травму и баротравму», — пояснил он.

После оказания помощи пострадавшую переведут в городскую больницу №2 Белгорода.

Еще один удар по легковому автомобилю произошел в селе Рождественка. Бойцы самообороны доставили в Грайворонскую ЦРБ мужчину с баротравмой и осколочными ранениями лица.

За минувшую ночь над регионами России удалось сбить 65 украинских беспилотников. Больше всего дронов — 18 — было сбито над Воронежской областью, отметили в министерстве.

