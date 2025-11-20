В Чехии столкнулись два поезда

В Чехии произошло столкновение экспресс и пассажирского поездов

В четверг, 20 ноября, на железнодорожной линии Злив — Дивчице в Южной Чехии произошло столкновение экспресс-поезда с пассажирским составом. Об этом сообщает газета Rzeczpospolita.

«Инцидент произошел недалеко от станции Злив в направлении Пльзеня. Сообщение о происшествии поступило в диспетчерскую службу в 6:19 (8:19 по московскому времени) утра. На месте происшествия работают экстренные службы», — сказано в сообщении. Причины инцидента пока не сообщаются.

По словам представителя экстренных служб Петра Кафкова, в результате столкновения пострадали более 40 человек — двое из них получили тяжелые травмы. «Спасатели оценивают состояние здоровья пострадавших и оказывают им помощь», — отмечает издание.

