В Чехии столкнулись два поезда

В Чехии произошло столкновение экспресс и пассажирского поездов
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: HZS_jihocesky / X

В четверг, 20 ноября, на железнодорожной линии Злив — Дивчице в Южной Чехии произошло столкновение экспресс-поезда с пассажирским составом. Об этом сообщает газета Rzeczpospolita.

«Инцидент произошел недалеко от станции Злив в направлении Пльзеня. Сообщение о происшествии поступило в диспетчерскую службу в 6:19 (8:19 по московскому времени) утра. На месте происшествия работают экстренные службы», — сказано в сообщении. Причины инцидента пока не сообщаются.

По словам представителя экстренных служб Петра Кафкова, в результате столкновения пострадали более 40 человек — двое из них получили тяжелые травмы. «Спасатели оценивают состояние здоровья пострадавших и оказывают им помощь», — отмечает издание.

Ранее в Австралии участвовавший в соревновании гоночный автомобиль врезался в группу людей. В результате происшествия пострадали девять человек.

