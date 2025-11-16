Гоночный автомобиль врезался в толпу людей

В Австралии гоночный автомобиль врезался в толпу, пострадали девять человек

Участвовавший в соревновании гоночный автомобиль врезался в толпу на востоке Австралии. Об этом сообщает телеканал 7News.

Инцидент произошел в регионе Новый Южный Уэльс. В результате происшествия пострадали девять человек. Один из них находится в критическом состоянии, мужчина получил критические травмы позвоночника и бедра. Все пострадавшие госпитализированы.

В полиции сообщили, что участвовавший в гонке водитель врезался в автомобиль другого спортсмена, после чего потерял управление и пробил боковое заграждение трассы, за которым находились люди.

