Гоночный автомобиль врезался в толпу людей

В Австралии гоночный автомобиль врезался в толпу, пострадали девять человек
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Will Creswick / Unsplash

Участвовавший в соревновании гоночный автомобиль врезался в толпу на востоке Австралии. Об этом сообщает телеканал 7News.

Инцидент произошел в регионе Новый Южный Уэльс. В результате происшествия пострадали девять человек. Один из них находится в критическом состоянии, мужчина получил критические травмы позвоночника и бедра. Все пострадавшие госпитализированы.

В полиции сообщили, что участвовавший в гонке водитель врезался в автомобиль другого спортсмена, после чего потерял управление и пробил боковое заграждение трассы, за которым находились люди.

Ранее стало известно, что в результате ДТП с пассажирским автобусом и большегрузом в Кунгурском округе Пермского края, которое произошло в пятницу, 14 ноября, 19 человек получили травмы. Аварию не пережили семь человек, в том числе ребенок.

