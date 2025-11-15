Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
07:49, 15 ноября 2025Россия

В Минздраве рассказали о состояниии пострадавших в ДТП с автобусом и большегрузом

Крутень: 5 пострадавших в ДТП — в состоянии средней тяжести, еще 7 — в тяжелом
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Анастасия Крутень / Telegram

19 человек пострадали в результате аварии с пассажирским автобусом и большегрузом в Кунгурском округе Пермского края. О состоянии госпитализированных участников ДТП рассказала министр здравоохранения региона Анастасия Крутень в Telegram-канале.

«На сегодняшнее утро все пациенты, среди которых один ребенок, получают необходимую медицинскую помощь в условиях пермских стационаров. Пять пациентов находятся в состоянии средней степени тяжести, остальные семь — в тяжелом», — уточнила глава регионального Минздрава.

Она добавила, что бригады скорой оперативно прибыли на местро происшествия 14 ноября и вовремя оказали медицинскую помощь пострадавшим. В дальнейшем медики Кунгурской больницы смогли стабилизировать пациентов, поэтому 12 человек, доставленных в туда, перевели в медучреждения столицы края.

К работе с пострадавшими и их родственниками подключили психологов.

Ранее последствия смертельного ДТП в Пермском крае сняли на видео. Тем временем в региональном МВД назвали предварительную причину случившегося.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Госдуме указали на «фактически остановивший» работу пенсионной системы сбой

    На Западе указали на равнодушное отношение украинцев к Зеленскому

    В Раде призвали Зеленского уйти в отставку

    Российский «Бумеранг» поразил объект ВСУ на дистанции 57 км

    Известный рок-музыкант заявил об исчезновении мужчин на Украине

    Трамп заявил о неоднократном визите Клинтона на остров Эпштейна

    «Самая сексуальная в мире волейболистка» показала вид сзади на мотоцикле

    В Минздраве рассказали о состояниии пострадавших в ДТП с автобусом и большегрузом

    В США заявили о необходимости диалога Трампа и Путина

    Экс-советник Трампа призвал США немедленно прекратить участие в украинском конфликте

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости