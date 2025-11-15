В Минздраве рассказали о состояниии пострадавших в ДТП с автобусом и большегрузом

Крутень: 5 пострадавших в ДТП — в состоянии средней тяжести, еще 7 — в тяжелом

19 человек пострадали в результате аварии с пассажирским автобусом и большегрузом в Кунгурском округе Пермского края. О состоянии госпитализированных участников ДТП рассказала министр здравоохранения региона Анастасия Крутень в Telegram-канале.

«На сегодняшнее утро все пациенты, среди которых один ребенок, получают необходимую медицинскую помощь в условиях пермских стационаров. Пять пациентов находятся в состоянии средней степени тяжести, остальные семь — в тяжелом», — уточнила глава регионального Минздрава.

Она добавила, что бригады скорой оперативно прибыли на местро происшествия 14 ноября и вовремя оказали медицинскую помощь пострадавшим. В дальнейшем медики Кунгурской больницы смогли стабилизировать пациентов, поэтому 12 человек, доставленных в туда, перевели в медучреждения столицы края.

К работе с пострадавшими и их родственниками подключили психологов.

