05:27, 15 ноября 2025Силовые структуры

Последствия смертельного ДТП в Пермском крае сняли на видео

СК показал на видео последствия ДТП с 7 погибшими в Пермском крае, заведено дело
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

СУ СК России по Пермскому краю / Telegram

Появилось видео с места смертельного ДТП в Пермском крае, унесшего жизни семерых людей, в том числе одного несовершеннолетнего. Его опубликовали в Telegram-канале СУ СК России по региону.

На кадрах запечатлены последствия аварии с участием рейсового автобуса и большегруза. У обоих автомобилей выбиты стекла и заметны различные другие повреждения.

По факту ДТП Следственный комитет России возбудил уголовное дело об оказании небезопасных услуг. Тем временем в региональном МВД назвали предварительную причину случившегося.

