21:26, 14 ноября 2025Россия

СК возбудил уголовное дело после ДТП с автобусом в Пермском крае

СК России возбудил уголовное дело после ДТП с автобусом в Пермском крае
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Shatokhina Natalia / news.ru / Global Look Press

Следственный комитет России возбудил уголовное дело об оказании небезопасных услуг по факту ДТП с микроавтобусом в Пермском крае. Об этом информирует СУ СК по региону.

В пятницу вечером, 14 ноября, губернатор Пермского края Дмитрий Махонин заявил, что грузовой автомобиль и микроавтобус столкнулись в Пермском крае. Есть погибшие, в том числе один ребенок.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух и более лиц)», — отмечается в сообщении.

В начале октября в Ижевске четыре человека стали жертвами массового смертельного ДТП с участием трех машин и рейсового автобуса, следовавшего по маршруту ПермьКазань.

До этого в Москве столкнулись скорая помощь и военный автобус. Последствия аварии сняли на видео.

    Все новости