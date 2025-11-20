В деле известного российского криминального авторитета всплыли недопустимые доказательства

Защита авторитета Гасанова: Приговор вынесли из-за недопустимых доказательств

Защита криминального авторитета Марселя Гасанова заявила, что приговор ему вынесли на основании недопустимых доказательств. Об этом сообщает «РЕН ТВ» в своем Telegram-канале.

Адвокат Гасанова Сергей Лашин рассказал, что обвинение предоставило в качестве доказательств показания большого количества скрытых свидетелей, большинство из которых не смогли назвать источник своей осведомленности. Лашин отметил, что с точки зрения уголовно-процессуального кодекса такие доказательства не считаются допустимыми. Он сказал: «Сторона защиты внимательно изучит этот вопрос в том приговоре, который будет нам выдан».

По словам Лашина, его доверителя оговорили из-за личной неприязни некоторых свидетелей.

Ранее сообщалось, что в Свердловской области к 13 годам колонии приговорили Гасанова, признанного виновным в занятии высшего положения в преступной иерархии и оскорблении сотрудника при исполнении.