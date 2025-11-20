Мир
08:11, 20 ноября 2025Мир

В Европе отреагировали на новый план Трампа по Украине

Politico: США не консультировались с Европой по новому мирному плану по Украине
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Shannon Stapleton / Reuters

Администрация президента США Дональда Трампа не консультировалась с союзниками в Европе по новому мирному плану по Украине. Об этом сообщает Politico со ссылкой на европейских чиновников.

«Россияне явно определили [спецпосланника Трампа Стивена] Уиткоффа как человека, готового продвигать их интересы. С европейцами по этому поводу не консультировались. Но в Белом доме есть группа, которая уже некоторое время рассматривает европейцев как "спойлеров" мирного процесса, так что в некотором смысле это неудивительно», — заявил изданию неназванный чиновник Европейского союза по вопросам обороны.

Один британский дипломат сообщил Politico, что Лондон также не был проинформирован о предложениях, несмотря на тесные отношения советника по национальной безопасности Джонатана Пауэлла с Уиткоффом.

Ранее министр иностранных дел ФРГ Йоханн Вадефуль заявил, что США не информировали Германию о разработке нового плана по урегулированию конфликта на Украине. При этом дипломат отметил усилия союзников Берлина и заявил, что Германия поддерживает инициативы, направленные на мирное урегулирование.

