В Евросоюзе захотели ввести новые санкции против России за пределами крупных пакетов

Каллас: ЕС обсуждает поэтапное усиление санкций против РФ, не дожидаясь пакетов
Александра Синицына
СюжетСанкции против России:

Фото: Stelios Misinas / Reuters

Евросоюз (ЕС) обсуждает возможность поэтапно усилить санкции против России за пределами крупных пакетов. Это позволит действовать точечно, не дожидаясь одобрения пакетов, заявила глава евродипломатии Кая Каллас после заседания глав МИД европейских стран, передает РИА Новости.

«По поводу 20-го пакета санкций — мы работаем над ним, но мы также обсуждали, можем ли мы действовать более эффективно, продвигаясь шаг за шагом, например, сосредотачиваясь на "теневом флоте"», — уточнила Каллас.

Ранее глава евродипломатии рассказала, что план ЕС по Украине включает ослабление РФ. Она добавила, что антироссийские санкции эффективны, поскольку они позволяют снизить доходы России от продажи углеводородов.

