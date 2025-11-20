Экономика
13:18, 20 ноября 2025Экономика

В Госдуме попросили расширить льготную ипотеку на вторичку

В Госдуме попросили Минфин расширить семейную ипотеку на вторичное жилье
Александра Качан (Редактор)
СюжетЛьготная ипотека:

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

Депутаты Госдумы попросили Минфин России расширить программу семейной ипотеки на все вторичное жилье. Соответствующее обращение в ведомство направила глава комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина, передает РИА Новости.

В документе отмечено, что сейчас оформить семейную ипотеку на «вторичку» можно только в 901 российском населенном пункте. Авторы инициативы считают, что иметь возможность воспользоваться льготным кредитом для приобретения вторичного жилья должны все семьи в России. Депутаты отметили, что семейная ипотека является актуальным и действенным инструментом улучшения жилищных условий пар с детьми.

Ранее эксперты компании Frank RG спрогнозировали, что в 2026 году объем выдачи ипотеки вернется к значениям 2024 года.

