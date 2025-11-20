Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
13:27, 20 ноября 2025Мир

В Кремле ответили на призывы главы Airbus к ядерному вооружению в Европе

Песков о призыве к ядерному вооружению в Европе: Европейцы теряют сдержанность
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Virginia Mayo / AP

Призывы председателя совета директоров Airbus Рене Обермана к размещению в Европе тактического ядерного оружия свидетельствуют о потере сдержанности. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«То, что все больше европейцев теряет сдержанность и обдуманность своих подходов, — это очевидно», — указал представитель Кремля.

Ранее председатель совета директоров Airbus Рене Оберман призвал европейские страны приобрести тактическое ядерное оружие в ответ на предполагаемую угрозу, исходящую от российских ракетных комплексов «Искандер».

По его мнению, ахиллесовой пятой европейских стран является размещение более 500 тактических ядерных боеголовок на ракетах «Искандер-М» в Калининградской области. «Германия, Франция, Великобритания и другие заинтересованные государства-члены ЕС должны договориться о единой поэтапной программе ядерного сдерживания, включая, в первую очередь, тактический уровень», — сказал Оберман. Он добавил, что это станет «весомым признаком сдерживания».

Вот это да!
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Деньги за землю». США придумали, как передать России территории Донбасса, не нарушая Конституцию Украины

    Лукашенко на фоне скандала высказался о Зеленском фразой «уберут и тебя»

    Украине вернули тысячу тел бойцов ВСУ

    «Яндекс» начал искать сознание у ИИ

    Песков раскрыл сроки трибунала над украинскими неонацистами

    Допрос матери найденной в диване новорожденной попал на видео

    Володин предрек скорое исчезновение Зеленского с территории Украины

    В России назвали число возвращенных Украине за год тел бойцов

    Россия увеличила закупку китайских грузовиков

    Задержанный за изготовление порно с детьми оказался российским актером

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости