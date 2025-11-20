Глава Airbus заявил о необходимости разместить в Европе тактическое ядерное оружие

Глава Airbus Оберман призвал разместить в Европе тактическое ядерное оружие

Председатель совета директоров Airbus Рене Оберман призвал европейские страны приобрести тактическое ядерное оружие в ответ на предполагаемую угрозу, исходящую от российских ракетных комплексов «Искандер». Его слова приводит Reuters.

По его мнению, «ахиллесовой пятой» европейских стран является размещение более 500 тактических ядерных боеголовок на ракетах «Искандер-М» в Калининградской области. «Германия, Франция, Великобритания и другие заинтересованные государства-члены ЕС должны договориться о единой поэтапной программе ядерного сдерживания, включая, в первую очередь, тактический уровень», — сказал Оберман. Он добавил, что это станет «весомым признаком сдерживания».

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Париж готов обсуждать инициативы по размещению в странах Евросоюза самолетов с ядерным оружием. В свою очередь, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков предупредил, что распространение ядерного оружия в Европе не добавит безопасности региону.