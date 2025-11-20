В МИД России высказались об угрозах введения новых санкций против Москвы

Американские сенаторы могут тешить себя мыслью, что угрозы введения новых санкций против России заставят ее прогнуться. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков в интервью журналу «Международная жизнь».
«Сколько бы дополнительных санкций (...) не вводили, мы будем действовать, сообразуясь исключительно с нашими национальными интересами», — сказал он.
По словам замглавы МИД РФ, решимость и твердость Москвы в этом вопросе — императив. Он отметил, что сенаторы в США могут тешить себя иллюзиями, но Россия никогда не прогнется.
Ранее стало известно, что план США по урегулированию конфликта на Украине предполагает снятие санкций с России. При этом нет дополнительных данных, о каких именно рестрикциях идет речь.