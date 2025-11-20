Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
19:11, 20 ноября 2025Мир

В МИД России высказались об угрозах введения новых санкций против Москвы

Рябков: Угрозы введения новых санкций не заставят Россию прогнуться
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)
СюжетСанкции против России:

Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ

Американские сенаторы могут тешить себя мыслью, что угрозы введения новых санкций против России заставят ее прогнуться. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков в интервью журналу «Международная жизнь».

«Сколько бы дополнительных санкций (...) не вводили, мы будем действовать, сообразуясь исключительно с нашими национальными интересами», — сказал он.

По словам замглавы МИД РФ, решимость и твердость Москвы в этом вопросе — императив. Он отметил, что сенаторы в США могут тешить себя иллюзиями, но Россия никогда не прогнется.

Ранее стало известно, что план США по урегулированию конфликта на Украине предполагает снятие санкций с России. При этом нет дополнительных данных, о каких именно рестрикциях идет речь.

Вот это да!
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    На «Мисс Вселенная» небывалый скандал с подтасовками. Часть жюри покинула конкурс, участницы в панике. Чем это закончится?

    В США признали крупный прорыв российского Су-57

    На Украине предрекли неизбежное сокращение ВСУ

    Российский депутат предложил снизить смертность на СВО с помощью собак

    Самолет потерпел крушение и полностью сгорел вместе с пассажирами в Японии

    Тренер Махачева назвал условие завершения карьеры российским бойцом

    Российские банки предложили ограничить скидки на маркетплейсах

    В Госдуме оценили идею с заморозкой денег при покупке жилья

    У 24-летней звезды популярного телешоу обнаружили рак

    В России придумали способ сделать жилье еще доступнее

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости