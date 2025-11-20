Сенатор Пушков: Мандон нагнетает обстановку, требуя жертв от молодых французов

Генерал и глава Генштаба Вооруженных сил Франции Фабьен Мандон, требуя жертв от населения страны в борьбе с Россией, нагнетает обстановку. Об этом заявил сенатор Совфеда Алексей Пушков в своем Telegram-канале.

«Французский генерал с говорящей фамилией нагнетает обстановку, требуя жертв от молодых французов в будущей войне с Россией — войне, которой никто, кроме него и кучки таких же заговорщиков против народа Франции, не хочет, к которой никто, кроме правящего ныне во Франции русофобского клана, не готовится», — написал он.

Сенатор подчеркнул, что подобные Мандону призывают к жертвам, но сами при этом не готовы жертвовать ничем. Политик также отметил, что Франции все равно на дальнейшую судьбу Украины, так как власти в стране одержимы сохранением своего господства.

Ранее Мандон заявил, что Франция должна быть готова терять своих детей и претерпевать экономические лишения в борьбе с Россией. Мандон добавил, что он приказал вооруженным силам страны «быть готовыми через три-четыре года».