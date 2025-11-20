Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
14:30, 20 ноября 2025Бывший СССР

В России прокомментировали контратаки ВСУ в Запорожской области

ТАСС: ВСУ бросают бойцов в безуспешные контратаки в районе Гуляйполя
Анастасия Дубова (редактор отдела БСССР)

Фото: Anatolii Stepanov / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) бросают своих бойцов в безуспешные контратаки в районе города Гуляйполе в Запорожской области. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

«Командование ВСУ уже не один день пытается стабилизировать свое положение, безуспешно кидая в контратаки переброшенные на гуляйпольское направление резервы», — сообщил источник.

18 ноября Вооруженные силы России начали взятие города Гуляйполе в Запорожской области в клещи. Telegram-канал «Операция Z: Военкоры русской весны» отметил продолжение обвала запорожского фронта.

Ранее блогер Борис Рожин заявил, что российские войска охватывают Гуляйполе сразу с двух сторон — с севера и востока.

Вот это да!
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Деньги за землю». США придумали, как передать России территории Донбасса, не нарушая Конституцию Украины

    Предсказана реакция Зеленского на план России и США по урегулированию конфликта на Украине

    Названо самое аварийное туристическое направление у россиян

    «Он стал помехой». Главный союзник Украины в Белом доме может скоро уйти в отставку. Почему Трамп разочаровался в нем?

    Установлен возраст самой большой в Европе дюны

    Взорвавшего машину полковника в Москве отправили в колонию на четверть века

    Раскрыты неочевидные причины проблем с суставами

    Пешеход отлетел от удара автомобиля в российском городе и попал на видео

    В международном аэропорту России на сутки задержали рейс в Дубай

    Доктор Мясников назвал способы бросить курить раз и навсегда

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости