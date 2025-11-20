Россия
В России толпа школьников избила сдавшего курящую подругу подростка и попала на видео

В Приморье школьники избили подростка, сдавшего курящую подругу ее родителям
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

В приморском городе Спасск-Дальний ученики школы №11 толпой избили 15-летнего подростка, сдавшего курящую подругу ее родителям. Произошедшее попало на видео, которое опубликовал Amur Mash в Telegram.

На кадрах видно около 20 человек, окруживших подростка, которому наносятся удары по телу. Некоторые из детей, оказавшиеся свидетелями драки, смеются и поддерживают происходящее.

Как выяснили журналисты, пострадавший переехал в Спасск-Дальний три года назад и сразу стал объектом издевательств. Когда он рассказал родителям своей подруги о том, что она курит, сверстники из мести сначала начали травить его в сети, а затем избили. В результате у мальчика зафиксировали множественные травмы головы, ушиб руки и синяки. После нападения агрессоры сфотографировали жертву и разместили снимок в сети, добавив к нему оскорбительные комментарии.

Узнав о произошедшем, семья мальчика обратилась к классной руководительнице и инспектору по делам несовершеннолетних. По мнению родителей пострадавших, школа пытается замять ситуацию.

Ранее в школе №12 города Спасск-Дальний подростки засунули девочке из второго класса в рот туалетный ершик. Как выяснили журналисты, старшие ученицы затащили ребенка в туалет во время перемены и попытались задушить, не давая позвать взрослых. Когда история получила общественный резонанс, мэр Олег Митрофанов назвал ее выдумкой, что вызвало недовольство горожан, обвинивших его в попытке «гасить бдительность людей, призывая быть тактичнее».

