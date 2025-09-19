В России мэр назвал выдумкой историю с засунутым в рот второкласснице ершиком и поплатился

В Приморье мэр до экспертизы счел выдумкой ЧП с засунутым в рот девочке ершиком

Мэр города Спасск-Дальний в Приморском крае Олег Митрофанов назвал выдумкой историю с засунутым в рот второкласснице в школе №12 туалетным ершиком и поплатился. Его обращение, опубликованное во «ВКонтакте», вызвало волну возмущения среди местных жителей, а также у работников организаций по защите детей.

Глава российского города до появления официальных результатов экспертизы начал утверждать, что ЧП не было. «При осмотре ребенка видимых телесных повреждений не обнаружено, жизни и здоровью ничего не угрожает. Факта издевательства не зафиксировано», — написал Митрофанов.

Под постом мэра разгорелась дискуссия — родители начали обвинять Митрофанова в том, что он пытается «гасить бдительность людей, призывая быть тактичнее». Многие комментаторы отметили, что боятся за своих детей. Одна из родительниц подчеркнула, что девочке не было смысла врать в таком возрасте. «Что испытал ребенок, то и рассказал маме», — уверена женщина.

Как пишет Telegram-канал Amur Mash, девочка из школы в Спасске-Дальнем прошла судмедэкспертизу. Результаты еще не появились у семьи. Какие выводы озвучивает Митрофанов, неизвестно, поделилась сестра пострадавшей.

Родственники убеждены, что в ситуации должны разобраться сотрудники прокуратуры, но никак не мэр.

Полицейские, по их данным, пока только опросили участников конфликта и свидетелей, в том числе учениц, которые позвали на помощь взрослых.

Ранее сообщалось, что пытавшие второклассницу ершиком школьницы попали под уголовное дело.

Директор школы отметил, что не видит повода для шумихи. Он обвинил родных девочки в обрушении рейтинга учреждения.

17 сентября стало известно, что девятиклассницы унизили девочку в туалете школы в Приморье.